"Барселона" начала переговоры с Гави о продлении контракта
Фото твиттер "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Гави обсуждает с представителями каталонского клуба детали нового соглашения.
По информации Mundo Deportivo, в среду, 24 ноября, переговоры между сторонами официально стартовали.
"Сине-гранатовые" в ходе общения с агентом 17-летнего футболиста Иваном де ла Пеньей выразили готовность значительно улучшить финансовые условия контракта его клиента.
Гави является воспитанником "Барсы", за главную команду дебютировал в августе, сыграл 16 матчей и сделал 1 ассист.
Действующий договор игрока с клубом истекает 30 июня 2023 года.
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|31
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
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|20
|14