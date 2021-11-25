"Барселона" начала переговоры с Гави о продлении контракта

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"Барселона" начала переговоры с Гави о продлении контракта

Фото твиттер "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Гави обсуждает с представителями каталонского клуба детали нового соглашения.

По информации Mundo Deportivo, в среду, 24 ноября, переговоры между сторонами официально стартовали.

"Сине-гранатовые" в ходе общения с агентом 17-летнего футболиста Иваном де ла Пеньей выразили готовность значительно улучшить финансовые условия контракта его клиента.

Гави является воспитанником "Барсы", за главную команду дебютировал в августе, сыграл 16 матчей и сделал 1 ассист.

Действующий договор игрока с клубом истекает 30 июня 2023 года.

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