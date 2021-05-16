"Барселона" начала переговоры с Хави
Фото: Твиттер @futtmais
"Барселона" может сменить тренера по окончании сезона.
По сведениям ARA, каталонцы уже ведут переговоры с наставником "Аль-Садда" Хави. Вскоре президент клуба Жоан Лапорта встретится с Хави, чтобы обсудить условия возвращения в клуб.
Отмечается, что Хави будет настаивать на контроле некоторых сфер, например, методологии и медицины.
Хави возглавляет "Аль-Садд" с мая 2019 года. Под его руководством клуб завоевал 6 трофеев.
В качестве футболиста Хави выступал за "Барсу" с 1998 по 2015 год, и выиграл с клубом 25 трофеев.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14