"Барселона" начала переговоры с Хави

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"Барселона" начала переговоры с Хави Фото: Твиттер @futtmais

"Барселона" может сменить тренера по окончании сезона.

По сведениям ARA, каталонцы уже ведут переговоры с наставником "Аль-Садда" Хави. Вскоре президент клуба Жоан Лапорта встретится с Хави, чтобы обсудить условия возвращения в клуб.

Отмечается, что Хави будет настаивать на контроле некоторых сфер, например, методологии и медицины.

Хави возглавляет "Аль-Садд" с мая 2019 года. Под его руководством клуб завоевал 6 трофеев.

В качестве футболиста Хави выступал за "Барсу" с 1998 по 2015 год, и выиграл с клубом 25 трофеев.

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