"Барселона" начала переговоры с Кулибали
Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры с его агентом. Трансфер может состояться, так как контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14