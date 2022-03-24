"Барселона" начала переговоры с Кулибали

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры с его агентом. Трансфер может состояться, так как контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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