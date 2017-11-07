"Барселона" начала переговоры с Пике о продлении действующего контракта

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"Барселона" начала переговоры с Пике о продлении действующего контрактаКаталонская "Барселона" начала переговоры со своим защитником Жераром Пике о продлении действующего контракта.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже установили контакт с представителями 30-летнего бека, срок действия соглашения которого с клубом истекает летом 2019-го года, на предмет пролонгации их сотрудничества. В настоящее время переговоры между сторонами находятся на начальной стадии.

Напомним, "Барселона" озвучила планы на зимнее трансферное окно. | soccernews.ru

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