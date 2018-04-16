"Барселона" начала переговоры с потенциальным кандидатом на замену Умтити

Теги барселонасамюэль умтитиклеман ланглесевилья

"Барселона" начала переговоры с потенциальным кандидатом на замену УмтитиКаталонская "Барселона" вступила в переговоры с защитником "Севильи" Клеманом Лангле, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 22-летнего бека "красно-белых" в качестве потенциальной замену лидеру своей обороны Самюэлю Умтити, с которым клуб не может договориться по новому контракту. 

По разным источникам, сумма отступных, прописанная в контракте Лангле с "Севильей", составляет от 30-ти миллионов евро до 45-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" провела с Умтити еще один раунд переговоров по новому контракту. | soccernews.ru

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