"Барселона" начала переговоры с потенциальным кандидатом на замену Умтити

Каталонская "Барселона" вступила в переговоры с защитником "Севильи" Клеманом Лангле, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 22-летнего бека "красно-белых" в качестве потенциальной замену лидеру своей обороны Самюэлю Умтити, с которым клуб не может договориться по новому контракту.

По разным источникам, сумма отступных, прописанная в контракте Лангле с "Севильей", составляет от 30-ти миллионов евро до 45-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" провела с Умтити еще один раунд переговоров по новому контракту. | soccernews.ru