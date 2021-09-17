"Барселона" начала поиск нового тренера

Теги барселонарональд куман

"Барселона" начала поиск нового тренера

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" приняло решение назначить нового главного тренера, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, клуб уже начал поиски нового тренера, который может заменить нынешнего наставника Рональда Кумана.

В нынешнем сезоне "Барселона" занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после четырех туров. В Лиге Чемпионов каталонский клуб в первом туре на своем поле проиграл "Баварии" со счетом 0:3.

Не пропустите: "Барселона" просила сына Кройфа возглавить команду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вице-президент "Барселоны" назвал причину ухода Месси

Вице-президент "Барселоны" назвал причину ухода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов