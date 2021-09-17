"Барселона" начала поиск нового тренера

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" приняло решение назначить нового главного тренера, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, клуб уже начал поиски нового тренера, который может заменить нынешнего наставника Рональда Кумана.

В нынешнем сезоне "Барселона" занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после четырех туров. В Лиге Чемпионов каталонский клуб в первом туре на своем поле проиграл "Баварии" со счетом 0:3.

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