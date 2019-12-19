"Барселона" начала работу над новым контрактом для Месси
"Барселона" готова предложить форварду команды Лионелю Месси новый контракт. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.
По данным источника, каталонский клуб намерен продлить контракт Месси как минимум на два года. Футболист готов подписать соглашение при условии, что не будет испытывать проблем со здоровьем.
Вчера, 18 декабря, "Барселона" сыграла вничью в "Реалом" в рамках 10-го тура Примеры.
Месси играет в каталонском клубе с 2003 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10