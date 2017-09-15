"Барселона" начала строить планы на зимнее трансферное окно

Каталонская "Барселона" уже начала строить планы на зимнее трансферное окно, информирует FootMercato.

По сведениям источника, в январе "сине-гранатовые" планируют расстаться со своим вингером Ардой Тураном. Взамен ему клуб рассчитывает заполучить полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, который едва не перебрался в столицу Каталонии этим летом.

В текущем сезоне Сери сделал голевые передачи в 8 матчах за свой клуб.

Напомним, Иско исключил свой переход в "Барселону". | soccernews.ru