"Барселона" начала строить планы на зимнее трансферное окно

Теги жан-мишель серибарселонаарда туранницца

"Барселона" начала строить планы на зимнее трансферное окноКаталонская "Барселона" уже начала строить планы на зимнее трансферное окно, информирует FootMercato.

По сведениям источника, в январе "сине-гранатовые" планируют расстаться со своим вингером Ардой Тураном. Взамен ему клуб рассчитывает заполучить полузащитника французской "НиццыЖана-Мишеля Сери, который едва не перебрался в столицу Каталонии этим летом.

В текущем сезоне Сери сделал голевые передачи в 8 матчах за свой клуб.  

Напомним, Иско исключил свой переход в "Барселону". | soccernews.ru

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