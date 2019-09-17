"Барселона" начала вести переговоры с Ансу Фати

"Барселона" готовит новый контракт для вингера Ансу Фати.

По сведениям Catalunya Radio, новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты 16-летнего футболиста до 1,5 миллиона евро за сезон, а также повышение клаусулы игрока, которая в настоящее время составляет 100 миллионов евро.

Отметим, что действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Фати принял участие в трех матчах, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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