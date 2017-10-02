"Барселона" начала забастовку

"Барселона" решила присоединиться к забастовке, организованной в Каталонии по случаю событий, которые произошли вчера во время референдума о независимости региона, информирует пресс-служба клуба.

"Барселона" поддерживает инициативу жителей региона, которую продвигает "Бюро за демократию", и поэтому клуб будет закрыт завтра. Ни одна из профессиональных команд "Барселоны" не будет заниматься завтра в тренировочном лагере клуба", - сказано в заявлении "сине-гранатовых".

Напомним, Венгер высказался о возможном включении "Барселоны" в число участников АПЛ. | soccernews.ru