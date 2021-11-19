"Барселона" надеется бесплатно подписать защитника "Челси". Клуб пополнил шорт-лист тремя игроками
Фото: инстаграм Кристенсена
"Барселона" находится в поиске усиления состава, несмотря на сложное финансовое положение.
По сведениям журналиста Жерара Ромеро, "сине-гранатовые" рассчитывают подписать 3-4 хороших игроков и одного топ-футболиста.
В шорт-лист клуба входят защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта, Хосе Гайя из "Валенсии" и нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми.
Кроме того, "Барса" надеется бесплатно заполучить центрального защитника и рассматривает кандидатуру Андреаса Кристенсена.
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14