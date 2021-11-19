"Барселона" надеется бесплатно подписать защитника "Челси". Клуб пополнил шорт-лист тремя игроками

Фото: инстаграм Кристенсена

"Барселона" находится в поиске усиления состава, несмотря на сложное финансовое положение.

По сведениям журналиста Жерара Ромеро, "сине-гранатовые" рассчитывают подписать 3-4 хороших игроков и одного топ-футболиста.

В шорт-лист клуба входят защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта, Хосе Гайя из "Валенсии" и нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми.

Кроме того, "Барса" надеется бесплатно заполучить центрального защитника и рассматривает кандидатуру Андреаса Кристенсена.

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