"Барселона" надеется использовать тактику, которая позволила подписать Малкома, при трансфере Рабьо

2 Теги псждани парехоадриан рабьостивен нзонзибарселона

"Барселона" надеется использовать тактику, которая позволила подписать Малкома, при трансфере РабьоКаталонская "Барселона" все еще рассчитывает подписать полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" надеются, что их действия при трансфере своего предыдущего новичка, когда они переключили на него внимание после того, как лондонский "Челси" установил слишком высокую цену на Виллиана, помогут им заполучить и 23-летнего хавбека парижан. В частности, каталонский гранд не теряет надежды на то, что чемпион Франции, видя, как "Барса" начала рассматривать альтернативные варианты Рабьо в лице Дани Парехо ("Валенсия") и Стивена Н'Зонзи ("Севилья"), вовремя, в отличие от "аристократов", возобновит переговоры по своему игроку.

Напомним, ранее "Челси" был готов снизить цену на Виллиана после того, как узнал, что "Барселона" решила подписать не его игрока, а Малкома. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Пиздец бред

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Хрыстя Пеналду

Кто-то усиленно троллит этого Рабью, который Барсе и нафиг не нужен)

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