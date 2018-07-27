"Барселона" надеется использовать тактику, которая позволила подписать Малкома, при трансфере Рабьо

Каталонская "Барселона" все еще рассчитывает подписать полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" надеются, что их действия при трансфере своего предыдущего новичка, когда они переключили на него внимание после того, как лондонский "Челси" установил слишком высокую цену на Виллиана, помогут им заполучить и 23-летнего хавбека парижан. В частности, каталонский гранд не теряет надежды на то, что чемпион Франции, видя, как "Барса" начала рассматривать альтернативные варианты Рабьо в лице Дани Парехо ("Валенсия") и Стивена Н'Зонзи ("Севилья"), вовремя, в отличие от "аристократов", возобновит переговоры по своему игроку.

Напомним, ранее "Челси" был готов снизить цену на Виллиана после того, как узнал, что "Барселона" решила подписать не его игрока, а Малкома. | soccernews.ru