"Барселона" надеется переманить сразу двух защитников "Челси"

Фото: инстаграм Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к защитникам лондонского "Челси" - испанцу Сесару Аспиликуэте и датчанину Андреасу Кристенсену, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба надеется подписать обоих игроков следующим летом, когда у них закончатся контракты с "Челси". Таким образом, футболисты могут достаться "Барселоне" бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Аспиликуэта провел 20 матчей и отдал три результативные передачи. На счету 25-летнего Кристенсена один забитый мяч и одна голевая передача в 18 поединках.

Не пропустите: Торрес перешел в "Барселону". | http://soccernews.ru