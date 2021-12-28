"Барселона" надеется переманить сразу двух защитников "Челси"

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"Барселона" надеется переманить сразу двух защитников "Челси"

Фото: инстаграм Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к защитникам лондонского "Челси" - испанцу Сесару Аспиликуэте и датчанину Андреасу Кристенсену, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба надеется подписать обоих игроков следующим летом, когда у них закончатся контракты с "Челси". Таким образом, футболисты могут достаться "Барселоне" бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Аспиликуэта провел 20 матчей и отдал три результативные передачи. На счету 25-летнего Кристенсена один забитый мяч и одна голевая передача в 18 поединках.

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