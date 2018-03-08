"Барселона" надеется подписать Алабу до старта Чемпионата Мира

Теги барселонабавария мюнхендавид алаба

"Барселона" надеется подписать Алабу до старта Чемпионата МираКаталонская "Барселона" надеется подписать защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу до старта Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" начали активно рассматривать вопрос о подписании 25-летнего бека чемпионов Германии после его слов о готовности сменить команду. При этом отмечается, что австриец будет готов принять предложение каталонского гранда. Учитывая это, в "Барсе" уже начали планирование трансфера Алабы, рассчитывая подписать его до старта Мундиаля-2018.

Напомним, Коутиньо порекомендовал "Барселоне" подписать защитника из АПЛ. | soccernews.ru

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