"Барселона" надеется подписать Алабу до старта Чемпионата Мира

Каталонская "Барселона" надеется подписать защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу до старта Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" начали активно рассматривать вопрос о подписании 25-летнего бека чемпионов Германии после его слов о готовности сменить команду. При этом отмечается, что австриец будет готов принять предложение каталонского гранда. Учитывая это, в "Барсе" уже начали планирование трансфера Алабы, рассчитывая подписать его до старта Мундиаля-2018.

Напомним, Коутиньо порекомендовал "Барселоне" подписать защитника из АПЛ. | soccernews.ru