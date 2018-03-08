"Барселона" надеется подписать Алабу до старта Чемпионата Мира
Каталонская "Барселона" надеется подписать защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу до старта Чемпионата Мира в России.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" начали активно рассматривать вопрос о подписании 25-летнего бека чемпионов Германии после его слов о готовности сменить команду. При этом отмечается, что австриец будет готов принять предложение каталонского гранда. Учитывая это, в "Барсе" уже начали планирование трансфера Алабы, рассчитывая подписать его до старта Мундиаля-2018.
Напомним, Коутиньо порекомендовал "Барселоне" подписать защитника из АПЛ. | soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|2
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|25
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|25
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|5
|Байер Леверкузен
|25
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|25
|35
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|9
|Штутгарт
|25
|33
|10
|Аугсбург
|25
|32
|11
|Ганновер 96
|25
|32
|12
|Герта
|25
|31
|13
|Фрайбург
|25
|29
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|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|25
|25
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|Майнц 05
|25
|25
|17
|Гамбург
|25
|18
|18
|Кельн
|25
|17