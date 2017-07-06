Вслед за своим ведущим форвардом Лионелем Месси каталонская "Барселона" надеется продлить контракты еще с двумя своими ведущими игроками.

Как информирует Mundo Deportivo, руководство "сине-гранатовых" осталось довольно своей работой по пролонгации действующих соглашений своих игроков - помимо аргентинца свои отношения с клубом продлили Луис Суарес, Неймар, Иван Ракитич и Марк-Андре Тер Штеген. Теперь же "Барса" рассчитывает подписать новые соглашения с Жераром Пике и Серхи Роберто.

Напомним, "Барселона" отклонила предложение одного из грандов по Серхи Роберто. | soccernews.ru