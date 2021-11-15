"Барселона" надеется вернуть из ПСЖ собственного воспитанника
В "Барселоне" задумались о возвращении полузащитника Хави Симонса, права на которого принадлежат ПСЖ.
По информации Cadena SER, в каталонском клубе надеются, что 18-летний футболист не продлит с парижанами контракт, истекающий в июне 2022 года, что позволит подписать его в качестве свободного агента.
Агент голландского хавбека Мино Райола уже контактировал с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой касательно потенциальной сделки.
Летом 2019 года Симонс бесплатно перешёл из "Барсы" в ПСЖ, однако за 2,5 сезона провёл лишь 2 неполных матча в составе французской команды. Он является выпускником клубной академии "блауграны".
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