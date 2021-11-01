"Барселона" надолго теряет Агуэро

Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

"Барселона" на три месяца потеряла аргентинского форварда команды Серхио Агуэро из-за очередной травмы, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

"Игрок "Барсы" Кун Агуэро подвергся диагностическому и терапевтическому процессу под руководством доктора Хосепа Бругада. Он недоступен для участия в матчах в течение следующих трех месяцев. Также в этот период будет оценена эффективность лечения, чтобы определить процесс его выздоровления", - заявили в стане сине-гранатовых.

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