"Барселона" надолго теряет Фати

Теги барселонаансу фатиэрик гарсиятравмы

"Барселона" надолго теряет ФатиФото: твиттер "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Ансу Фати травмировался в игре против "Сельты" (3:3).

Как сообщает As, у 19-летнего футболиста подозрение на разрыв двуглавой мышцы бедра. В случае подтверждения диагноза игрок пропустит не менее месяца.

Также матч не смог доиграть защитник Эрик Гарсия, который покинул поле из-за дискомфорта.

Читайте также: "Барселона" упустила победу над "Сельтой", пропустив на последней компенсированной минуте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов