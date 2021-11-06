"Барселона" надолго теряет Фати

Фото: твиттер "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Ансу Фати травмировался в игре против "Сельты" (3:3).

Как сообщает As, у 19-летнего футболиста подозрение на разрыв двуглавой мышцы бедра. В случае подтверждения диагноза игрок пропустит не менее месяца.

Также матч не смог доиграть защитник Эрик Гарсия, который покинул поле из-за дискомфорта.

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