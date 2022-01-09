"Барселона" надолго теряет Гарсию

Фото: инстаграм Гарсии/Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и "Барселоны" Эрик Гарсия травмировался в матче 20-го тура Ла Лиги с "Гранадой", который завершился ничьей 1:1.

Испанец получил травму задней поверхности правого бедра. По информации пресс-службы каталонского клуба, Гарсия пропустит не менее пяти недель и наверняка не сыграет в полуфинальном матче Суперкубка Испании против мадридского "Реала", который состоится уже 12 января в Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл в Ла Лиге 15 матчей, в который не отметился результативными действиями.

Также не пропустите: Фил Джонс высказался о своем возвращении в стартовый состав "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru