"Барселона" надолго теряет Гарсию

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"Барселона" надолго теряет ГарсиюФото: инстаграм Гарсии/Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и "Барселоны" Эрик Гарсия травмировался в матче 20-го тура Ла Лиги с "Гранадой", который завершился ничьей 1:1.

Испанец получил травму задней поверхности правого бедра. По информации пресс-службы каталонского клуба, Гарсия пропустит не менее пяти недель и наверняка не сыграет в полуфинальном матче Суперкубка Испании против мадридского "Реала", который состоится уже 12 января в Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл в Ла Лиге 15 матчей, в который не отметился результативными действиями.

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