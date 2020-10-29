"Барселона" надолго теряет Коутиньо

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"Барселона" надолго теряет Коутиньо

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пропустит не меньше месяца из-за травмы подколенного сухожилиея, сообщает Goal.

По сведениям издания, возвращение футболиста ожидается в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (22 ноября).

Напомним, что Коутиньо получил повреждение в матче 7-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом" (1:3).

Таким образом, бразилец не поможет "Барселоне" в матчах чемпионата Испании с "Алавесом" (31 октября) и "Бетисом" (7 ноября), а также поединке 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с киевским "Динамо" (4 ноября).

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. 

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