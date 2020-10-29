"Барселона" надолго теряет Коутиньо
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пропустит не меньше месяца из-за травмы подколенного сухожилиея, сообщает Goal.
По сведениям издания, возвращение футболиста ожидается в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (22 ноября).
Напомним, что Коутиньо получил повреждение в матче 7-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом" (1:3).
Таким образом, бразилец не поможет "Барселоне" в матчах чемпионата Испании с "Алавесом" (31 октября) и "Бетисом" (7 ноября), а также поединке 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с киевским "Динамо" (4 ноября).
В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Барселона" нашла альтернативу Депаю. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 октября
-
Лига Чемпионов: результаты матчей 28 октября
-
"Барселона" надолго теряет Коутиньо
-
"Динамо" Киев упустило победу над "Ференцварошем"
-
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "РБ Лейпциг"
-
"Зенит" проиграл "Боруссии" в матче Лиги Чемпионов
-
"Барселона" обыграла "Ювентус" в гостевом матче Лиги Чемпионов
-
"Абрамович будет доволен результатом". Лэмпард прокомментировал победу над "Краснодаром"
-
Форвард "Крыльев Советов" Сергеев забил 17 голов в последних 15 матчах
-
Арбитр не засчитал три гола Мората в ворота "Барселоны" в матче Лиги Чемпионов
-
"Все время бил его". Анчелотти рассказал, как он боролся с Марадоной в бытность футболистом
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Милана"
-
Кварацхелия сравнил Месси и Роналду
-
РФС: арбитр Безбородов допустил две ошибки в пользу "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
Кокорин и Соболев посетили матч ФНЛ
-
ПСЖ победил "Истанбул Башакшехир" благодаря дублю Кина
-
"Челси" уничтожил "Краснодар" матче в Лиги Чемпионов
-
В "Реале" произошел конфликт между форвардами
-
ПСЖ теряет Неймара. Форвард плакал, получив травму
-
1
Албанская модель - о Роналду: я не смогла бы ему отказать (фото красотки)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14