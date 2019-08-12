"Барселона" надолго теряет Нето
Бразильский вратарь "Барселоны" Нето угодил в лазарет, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, у 30-летнего стража ворот выявлен перелом ладьевидной кости запястья на левой руке.
Лечиться голкипер, который только этим летом присоединился к каталонскому гранду, будет не менее пяти недель.
Напомним, что "Барса" заплатила "Валенсии" за Нето 26 миллионов евро плюс бонусы, которые могут составить 9 миллионов.
Не пропустите: "Барселона" готова включить Коутинью в сделку по Неймару. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" готовит предложение по шотландскому хавбеку
-
Агент Рибери отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Локомотив"
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Ахматом"
-
Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
"Барселона" надолго теряет Нето
-
Мельгарехо провёл юбилейный матч в составе "Спартака"
-
Зидан отказался комментировать возможное подписание Неймара и Погба
-
Дебют удался! Лукаку оформил покер в первом матче за "Интер"
-
Мбаппе высказался об отсутствии Неймара в составе ПСЖ
-
Селюк: "Сомневаюсь, что "Зениту" когда-то удастся отбить вложенные в Малкома 40 миллионов евро"
-
"Милан" нацелился на вице-чемпиона мира 2018 года
-
Как "Реал" обставил "Барселону" в погоне за "нового Месси" или кто такой Такефуса Кубо
-
Главные новости дня: 11 августа
-
Кавани повторил рекорд Лиги 1 33-летней давности
-
Главный тренер "Ахмата": "Провели очень плохой первый тайм"
-
4
Диктор "Ахмат-Арены", оскорбивший судью, уволен
-
3
Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга
-
Кононов прокомментировал матч с "Ахматом"
-
ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1
-
ПСВ обыграл на своем поле "АДО Ден Хаг"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32