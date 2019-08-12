"Барселона" надолго теряет Нето

Бразильский вратарь "Барселоны" Нето угодил в лазарет, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, у 30-летнего стража ворот выявлен перелом ладьевидной кости запястья на левой руке.

Лечиться голкипер, который только этим летом присоединился к каталонскому гранду, будет не менее пяти недель.

Напомним, что "Барса" заплатила "Валенсии" за Нето 26 миллионов евро плюс бонусы, которые могут составить 9 миллионов.

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