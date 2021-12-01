"Барселона" надолго теряет Роберто

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"Барселона" надолго теряет РобертоФото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

"Барселона" надолго теряет своего полузащитника Серджи Роберто из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, в ближайшие дни будет проведена операция на правом бедре испанского футболиста.

По информации каталонского издания Mundo Deportivo, из-за этого Роберто пропустит около четырех месяцев.

В нынешнем сезоне испанец сыграл 9 матчей в Ла Лиге за "Барсу", в которых сумел отметиться двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу.

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