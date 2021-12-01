"Барселона" надолго теряет Роберто
Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен
"Барселона" надолго теряет своего полузащитника Серджи Роберто из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, в ближайшие дни будет проведена операция на правом бедре испанского футболиста.
По информации каталонского издания Mundo Deportivo, из-за этого Роберто пропустит около четырех месяцев.
В нынешнем сезоне испанец сыграл 9 матчей в Ла Лиге за "Барсу", в которых сумел отметиться двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу.
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14