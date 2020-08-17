"Барселона" надолго теряет тер Штегена

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"Барселона" надолго теряет тер Штегена

Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время голкипер перенесет операцию в связки с повреждением связки колена. Сроки восстановления игрока могут составить несколько месяцев. В этом случае он пропустит начало следующего сезона.

28-летний тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. За каталонский клуб он провел 236 матчей во всех турнирах и пропустил 222 гола. Четырехкратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

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