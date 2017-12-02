"Барселона" надолго теряет Умтити

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"Барселона" надолго теряет Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити травмировался в матче 14-го тура испанской Примеры против "Сельты".

Как сообщает El Mundo Deportivo, у французского центрбека выявлено мышечное повреждение. По предварительным данным, сроки восстановления футболиста могут составить порядка двух месяцев.

В этом сезоне Умтити сыграл за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах.

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