"Барселона" надолго теряет Умтити
Фото: инстаграм Умтити\Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити травмировался на тренировке. У него диагностирован перелом плюсневой кости, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Отмечается, что в ближайшее время игрок перенесет операцию.
Как сообщает журналист Хави Мигель, восстановление футболиста займет не менее трех месяцев.
Ранее Умтити подписал с "Барселоной" новый контракт до 2026 года.
В текущей кампании француз принял участие в одном матче Ла Лиги.
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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