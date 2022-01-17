"Барселона" надолго теряет Умтити

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"Барселона" надолго теряет Умтити

Фото: инстаграм Умтити\Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити травмировался на тренировке. У него диагностирован перелом плюсневой кости, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что в ближайшее время игрок перенесет операцию.

Как сообщает журналист Хави Мигель, восстановление футболиста займет не менее трех месяцев.

Ранее Умтити подписал с "Барселоной" новый контракт до 2026 года.

В текущей кампании француз принял участие в одном матче Ла Лиги.

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