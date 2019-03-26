"Барселона" находится в поиске нападающего

"Барселона" занимается поиском нападающего, который сможет помочь команде на долгосрочной основе заменить Луиса Суареса, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, среди кандидатов на замену присутствуют Лука Йович, Антуан Гризманн и Маркус Рэшфорд.

Ранее сообщалось, что "Барселону" привлекает Гризманн, так как его сразу можно купить за 120 миллионов евро.

Суарес участвовал в 27 матчах, отметившись 18 голами и 6 ассистами. "Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Примеры.

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