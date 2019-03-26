"Барселона" находится в поиске нападающего

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"Барселона" находится в поиске нападающего

"Барселона" занимается поиском нападающего, который сможет помочь команде на долгосрочной основе заменить Луиса Суареса, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, среди кандидатов на замену присутствуют Лука ЙовичАнтуан Гризманн и Маркус Рэшфорд.

Ранее сообщалось, что "Барселону" привлекает Гризманн, так как его сразу можно купить за 120 миллионов евро.

Суарес участвовал в 27 матчах, отметившись 18 голами и 6 ассистами. "Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Примеры.

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