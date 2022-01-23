"Барселона" накажет Дембеле за пропуск тренировки из-за расстройства желудка

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"Барселона" накажет Дембеле за пропуск тренировки из-за расстройства желудка

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, скорее всего, будет наказан за пропуск тренировки из-за расстройства желудка, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба не поверило, что у футболиста возникли проблемы со здоровьем. В данный момент юристы "Барселоны" изучают ситуацию.

Напомним, что 24-летний Дембеле отказался продлевать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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