"Барселона" наложит огромный штраф на Дембеле

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"Барселона" наложит огромный штраф на Дембеле

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле будет серьезно наказан за свою непрофессиональную выходку, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб оштрафует форварда на сумму от 360 до 980 тысяч евро.

Напомним, что форвард скрыл от медицинского штаба "Барселоны" травму, которую получил в пятничном матче чемпионата Испании с "Атлетиком" (0:1). После этого француз отправился в аэропорт, где проспал несколько часов на диване, а затем улетел к родственникам в Сенегал.

О травме 22-летний Дембеле сообщил клубу только в понедельник, когда вернулся в Барселону.

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