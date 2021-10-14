"Барселона" намерена арендовать вингера сборной Испании U18

Фото: инстаграм Бланко

Вингер "Айнтрахта" Фабио Бланко попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Goal.com, "сине-гранатовые" хотят арендовать 17-летнего испанца в январе и выкупить его после окончания сезона.

Стоит отметить, что "Барса" хотела заполучить игрока минувшим летом, однако он отказался от предложения.

Контракт Бланко с клубом истекает в 2023 году. За основную команду "Айнтрахта" он еще не выступал.

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