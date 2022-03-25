"Барселона" намерена бороться за Мбаппе

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"Барселона" намерена бороться за Мбаппе

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе интересен не только мадридскому "Реалу", а и "Барселоне".

По информации L’Equipe, "сине-гранатовые" намерены бороться за 23-летнего француза, который, вероятно, станет свободным агентом по окончании сезона.

Источник утверждает, что сам футболист готов выслушать предложение от каталонского клуба, поскольку его приоритет - качество спортивного проекта.

При этом в "Барсе" считают, что у них есть весомые аргументы для Мбаппе, чьё подписание, кстати, обойдётся дешевле, чем трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Не пропустите: Мбаппе поставил важное условие перед "Реалом" и ПСЖ. | http://soccernews.ru
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