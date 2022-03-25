"Барселона" намерена бороться за Мбаппе
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе интересен не только мадридскому "Реалу", а и "Барселоне".
По информации L’Equipe, "сине-гранатовые" намерены бороться за 23-летнего француза, который, вероятно, станет свободным агентом по окончании сезона.
Источник утверждает, что сам футболист готов выслушать предложение от каталонского клуба, поскольку его приоритет - качество спортивного проекта.
При этом в "Барсе" считают, что у них есть весомые аргументы для Мбаппе, чьё подписание, кстати, обойдётся дешевле, чем трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Не пропустите: Мбаппе поставил важное условие перед "Реалом" и ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Платини: "Месси уже никогда не будет играть так, как 5-6 лет назад"
-
Бэйл ярко высказался о своём дубле в матче Уэльс - Австрия
-
Жирков и Мамаев близки к возвращению в строй после травм
-
Роналду прокомментировал победу Португалии над Турцией
-
Ибрагимович может остаться в "Милане" после завершения карьеры: подробности
-
Сёмин назвал главный талант российского футбола
-
СМИ узнали, кто может возглавить сборную Италии в случае отставки Манчини
-
"Барселона" намерена бороться за Мбаппе
-
Зимний новичок ЦСКА стал лучшим игроком РПЛ в феврале и марте
-
Энрике не собирается уходить из сборной Испании
-
"Зенит" нацелился на хавбека ЦСКА
-
Капитан сборной Северной Македонии: "Конечно, мы победим Португалию"
-
РПЛ назвала лучшего тренера февраля и марта
-
Каррера высказался о провале сборной Италии
-
Эрнан Креспо возглавил катарскую команду
-
Роналдиньо назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть вместе
-
Манчини прокомментировал сенсационное поражение Италии от Северной Македонии
-
Аршавин рассказал о дедовщине в "Зените"
-
Уткин ярко отреагировал на провал сборной Италии в стыках отбора ЧМ-2022
-
Защитник "Рубина" Уремович перешёл в английский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14