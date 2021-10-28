"Барселона" намерена избавиться от Де Йонга

Фото инстаграм Люка Де Йонга

"Барселона" больше не заинтересована в сотрудничестве с нападающим Люком Де Йонгом, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб намерен избавиться от 31-летнего футболиста уже в январе.

"Сине-гранатовые" арендовали голландца у "Севильи" до конца сезона 2021/22 по просьбе главного тренера Рональда Кумана, а после увольнения наставника на игрока в команде не рассчитывают.

Де Йонг забил 1 гол в 9 матчах в составе "Барсы".

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