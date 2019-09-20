"Барселона" намерена избавиться от трёх игроков в январе

"Барселона" собирается продать троих футболистов во время зимнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб рассчитывает расстаться в январе с защитником Самюэлем Умтити, а также хавбеками Иваном Ракитичем и Артуро Видалем.

Руководство "блауграны" считает текущий состав перегруженным, а зарплатную ведомость раздутой.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Умтити оценивается в 45 миллионов евро, Ракитича - 35 миллионов, Видаля - 15 миллионов.

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