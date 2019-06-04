"Барселона" намерена купить четырех игроков

"Барселона" планирует приобрести четырех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб собирается купить игроков, которые смогут создать конкуренцию защитникам Жерару Пике и Жорди Альбе, полузащитнику Серхио Бускетсу и нападающего Луису Суаресу.

В сферу интересов "Барселоны" входят защитники Маттейс де Лигт ("Аякс") и Хуниор Фирпо ("Бетис"), нападающие Антуан Гризманн ("Атлетико") и Родриго Морено ("Валенсия").

Не пропустите: Месси предпочитает трансферу Гризманна возвращение Неймара. | http://soccernews.ru