"Барселона" намерена купить Горетцку в январе

"Барселона" планирует предпринять попытки приобрести полузащитника "Шальке" Леона Горетцку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен предложить за 22-летнего немца, который следующим летом может стать свободным агентом, 10–15 миллионов евро.

Также известно, что руководство "Барселоны" уже несколько раз контактировало с Горетцкой и его агентом.

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