"Барселона" намерена обжаловать желтые карточки Пике и Суареса, полученные в матче с "Леганесом"

Теги барселонаваленсияжерар пикелуис суарес

"Барселона" намерена обжаловать желтые карточки Пике и Суареса, полученные в матче с "Леганесом"

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Леганес" со счетом 3:0.

В этом поединке желтые карточки получили игроки каталонского клуба - защитник Жерар Пике и нападающий Луис Суарес

Для Пике это предупреждение стало пятым в сезон и он получит одноматчевую дисквалификацию.

В связи с этим "Барселона" собирается обжаловать желтые карточки своих игроков. 

Стоит отметить, что в 13-м туре "Барселоне" предстоит выездной матч с "Валенсией", которая занимает в Ла Лиге второе место. Матч состоится 26 ноября.

Не пропустите: Вальверде может перевести в центр защиты Семеду.  http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 12 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 11 6
Полная таблица

топ-5 тегов