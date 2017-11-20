"Барселона" намерена обжаловать желтые карточки Пике и Суареса, полученные в матче с "Леганесом"

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Леганес" со счетом 3:0.

В этом поединке желтые карточки получили игроки каталонского клуба - защитник Жерар Пике и нападающий Луис Суарес.

Для Пике это предупреждение стало пятым в сезон и он получит одноматчевую дисквалификацию.

В связи с этим "Барселона" собирается обжаловать желтые карточки своих игроков.

Стоит отметить, что в 13-м туре "Барселоне" предстоит выездной матч с "Валенсией", которая занимает в Ла Лиге второе место. Матч состоится 26 ноября.

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