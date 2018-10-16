"Барселона" намерена ограничить роль Роналдиньо и Ривалдо в клубе

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"Барселона" намерена ограничить роль Роналдиньо и Ривалдо в клубеКаталонская "Барселона" намерена ограничить роль своих легенд Роналдиньо и Ривалдо в клубе, информирует Bleacher Report.

На такой шаг руководство "сине-гранатовых" готово пойти в связи с поддержкой ее бывших футболистов кандидата в президенты Бразилии Жаира Больсонаро, который отметился рядом скандальных заявлений в отношении женского пола, сексуальных меньшинств и других рас. В "Барсе" посчитали поддержку такого претендента на пост главы государства не допустимой для клуба.

Напомним,  в "Барселоне" опровергли информацию о новом контракте для Месси. | soccernews.ru

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