"Барселона" намерена ограничить роль Роналдиньо и Ривалдо в клубе

Каталонская "Барселона" намерена ограничить роль своих легенд Роналдиньо и Ривалдо в клубе, информирует Bleacher Report.

На такой шаг руководство "сине-гранатовых" готово пойти в связи с поддержкой ее бывших футболистов кандидата в президенты Бразилии Жаира Больсонаро, который отметился рядом скандальных заявлений в отношении женского пола, сексуальных меньшинств и других рас. В "Барсе" посчитали поддержку такого претендента на пост главы государства не допустимой для клуба.

Напомним, в "Барселоне" опровергли информацию о новом контракте для Месси. | soccernews.ru