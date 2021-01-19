"Барселона" намерена оспорить наказание Месси

"Барселона" подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию аргентинского нападающего команды Лионеля Месси, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Форвард был наказан за свое удаление в финальном матче за Суперкубок Испании против "Атлетика" (2:3). Месси получил красную карточку за удар по голове игрока соперника Асьера Вильялибре.

Если дисквалификация Месси останется в силе, то он пропустит матч с "Корнельей" в Кубке Испании и поединок чемпионата Испании с "Эльче".

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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