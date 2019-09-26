"Барселона" намерена оспорить штраф по "делу Гризманна"
"Барселона" подаст апелляцию штраф в размере 300 евро, наложенный на клуб федерацией футбола Испании по делу французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает ESPN.
По сведениям издания, каталонский клуб не согласен с наказанием, поэтому намерен его оспорить.
Напомним, что 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно. Каталонский клуб заплатил за футболиста полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. "Атлетико" требовал от каталонцев еще 80 миллионов его, мотивируя это тем, что "Барселона" вела переговоры с форвардом в тот момент, когда его отступные составляли 200 миллионов. Впрочем, позже "матрасники" отказались от претензий.
В нынешнем сезоне Гризманн провел за "Барселону" семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|3
|Гранада
|6
|11
|4
|Реал Мадрид
|5
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
|14
|Валенсия
|5
|5
|15
|Алавес
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|6
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|6
|2