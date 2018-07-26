"Барселона" намерена отказаться от притязаний на одну из своих трансферных целей

Каталонская "Барселона" намерена отказаться от притязаний на полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" остались разочарованы тем, что парижане отказались обсуждать трансфер 23-летнего хавбека, которого уже следующим летом они могут потерять как свободного агента. Ввиду этого каталонский гранд планирует переключить свое внимание на альтернативные французу варианты.

Напомним, в "Барселоне" прокомментировали претензии "Ромы" по трансферу Малкома. | soccernews.ru