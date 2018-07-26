"Барселона" намерена отказаться от притязаний на одну из своих трансферных целей

1 Теги псжбарселонаадриан рабьо

"Барселона" намерена отказаться от притязаний на одну из своих трансферных целейКаталонская "Барселона" намерена отказаться от притязаний на полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" остались разочарованы тем, что парижане отказались обсуждать трансфер 23-летнего хавбека, которого уже следующим летом они могут потерять как свободного агента. Ввиду этого каталонский гранд планирует переключить свое внимание на альтернативные французу варианты.

Напомним, в "Барселоне" прокомментировали претензии "Ромы" по трансферу Малкома. | soccernews.ru

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