"Барселона" намерена отложить переговоры с Умтити по новому контракту

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" намерена отложить переговоры с Умтити по новому контрактуКаталонская "Барселона" намерена отложить переговоры со своим защитником Самюэлем Умтити по новому контракту.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, возобновить диалог с 24-летним беком относительно подписания нового соглашения "сине-гранатовые" планируют уже в следующем сезоне. Такая позиция руководства каталонского гранда объясняется серьезными тратами клуба на приобретение новых игроков. Поэтому, дабы избежать возможного наказания за нарушение правил финансового Fair Play, в "Барсе" решили пока приостановить переговоры с французом.

Напомним, два игрока "Барселоны" лично предъявили претензии Умтити за матч с "Ромой". | soccernews.ru

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