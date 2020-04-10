"Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Барселона" заинтересована в трансфере защитника "Севильи" Диего Карлоса.

По сведениям Diario Sport, "Севилья" не отпустит футболиста менее чем за 75 миллионов евро. Каталонцы попытаются сбить цену, включив в сделку хавбека Ивана Ракитича.

Напомним, что ранее интерес к 27-летнему бразильцу проявлял "Ливерпуль".

В текущем сезоне Карлос сыграл 31 матч, в которых забил два гола.

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