"Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

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"Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Барселона" заинтересована в трансфере защитника "Севильи" Диего Карлоса.

По сведениям Diario Sport, "Севилья" не отпустит футболиста менее чем за 75 миллионов евро. Каталонцы попытаются сбить цену, включив в сделку хавбека Ивана Ракитича.

Напомним, что ранее интерес к 27-летнему бразильцу проявлял "Ливерпуль".

В текущем сезоне Карлос сыграл 31 матч, в которых забил два гола.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Гном на лабутенах и в восхитительных штанах уже спешит оформить трансферную оферту!Не всегда же выпадает шанс так разбазаривать клубные деньги!

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