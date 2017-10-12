"Барселона" намерена переименовать "Камп Ноу"

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"Барселона" намерена переименовать "Камп Ноу"Каталонская "Барселона" намерена переименовать свой стадион "Камп Ноу", информирует El Mundo Deportivo.

Так, генеральный директор "сине-гранатовых" Оскар Грау заявил, что клуб достиг прогресса в переговорах с одной из известных компаний относительно добавления в название своей арены брендового имени предприятия. Переименование "Камп Ноу", как ожидают в "Барсе", позволит получить им порядка 200-300 миллионов евро.

Напомним, Иньеста рассказал о своих разногласиях с клубом. | soccernews.ru

комментарии
Messi

предлагаю переименовать стадион в честь самого великого крутого охуевшего игрока во всей вселенной, в честь инопланетного существа то есть меня.

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