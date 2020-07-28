"Барселона" намерена переманить защитника "Манчестер Сити"

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"Барселона" намерена переманить защитника "Манчестер Сити"

"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику "Манчестер Сити" Эрику Гарсии, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Если "Манчестер Сити" откажется продавать игрока, то каталонцы готовы подписать его через год, когда у него завершится срок контракта с "горожанами".

19-летний Гарсия является воспитанником "Барселоны". В составе каталонцев он может стать заменой ветерану команды Жерару Пике. В нынешнем сезоне испанец провел за "Манчестер Сити" 24 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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