"Барселона" намерена пересмотреть контракты двух высокооплачиваемых игроков

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Сразу два наиболее высокооплачиваемых футболиста "Барселоны" в ближайшее время могут лишиться части своего оклада.

Как сообщает Хави Эрнандес Наварро, после снижения зарплат капитанам команды (Бускетс, Пике, Роберто и Альба), каталонский клуб планирует внести значительные корректировки в соглашения Антуана Гризманна и Фелиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что "Барса" поставила ультиматум Самюэлю Умтити: он должен найти команду до конца недели, иначе его контракт будет разорван в одностороннем порядкеэ.

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