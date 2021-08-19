"Барселона" намерена пересмотреть контракты двух высокооплачиваемых игроков
Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен
Сразу два наиболее высокооплачиваемых футболиста "Барселоны" в ближайшее время могут лишиться части своего оклада.
Как сообщает Хави Эрнандес Наварро, после снижения зарплат капитанам команды (Бускетс, Пике, Роберто и Альба), каталонский клуб планирует внести значительные корректировки в соглашения Антуана Гризманна и Фелиппе Коутиньо.
Ранее сообщалось, что "Барса" поставила ультиматум Самюэлю Умтити: он должен найти команду до конца недели, иначе его контракт будет разорван в одностороннем порядкеэ.
Также не пропустите: "Атлетико" хочет продлить контракт с еще одним лидером команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Клаудиньо рассказал о задачах "Зенита" на сезон в Лиге чемпионов
-
1
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года
-
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона
-
Стало известно, кто примет окончательное решение о будущем Мбаппе
-
"Барселона" намерена пересмотреть контракты двух высокооплачиваемых игроков
-
"Атлетико" хочет продлить контракт с еще одним лидером команды
-
Клубный магазин "Реала" ограбили
-
Рафа Мир близок к переходу в "Севилью"
-
"Вильярреал" подписал Арно Данжума из "Борнмута"
-
Почеттино высказался о будущем Мбаппе
-
Бензема достиг договоренности с "Реалом" о новом контракте
-
Педро перешел в "Лацио" из "Ромы"
-
У "Реала" есть договоренность с "Боруссией" по Холанду
-
Человек из РФС надел футболку Месси на свою свадьбу
-
"Бавария" теряет Нойера
-
Доннарумма объяснил свой уход из "Милана"
-
Защитник "Ростова" перешёл в "Енисей"
-
"Бавария" близка к покупке защитника ПСЖ
-
Стала известна сумма выкупа Урунова для "Уфы"
-
"Барселона" не может договориться о подписании хавбека "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14