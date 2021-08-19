"Барселона" намерена пересмотреть контракты двух высокооплачиваемых игроков

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"Барселона" намерена пересмотреть контракты двух высокооплачиваемых игроковФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Сразу два наиболее высокооплачиваемых футболиста "Барселоны" в ближайшее время могут лишиться части своего оклада.

Как сообщает Хави Эрнандес Наварро, после снижения зарплат капитанам команды (Бускетс, Пике, Роберто и Альба), каталонский клуб планирует внести значительные корректировки в соглашения Антуана Гризманна и Фелиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что "Барса" поставила ультиматум Самюэлю Умтити: он должен найти команду до конца недели, иначе его контракт будет разорван в одностороннем порядкеэ.

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