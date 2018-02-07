"Барселона" намерена побороться с "Реалом" за хавбека "Марселя"

Каталонская "Барселона" намерена побороться с мадридским "Реалом" за полузащитника французского "Марселя" Максима Лопеса.

Как информирует испанская пресса, неудача в переговорах по хавбеку бразильского "Гремио" Артуру вынудила "сине-гранатовых" переключить свое внимание на 20-летнего игрока середины поля "бело-голубых". Вполне возможно, что предпринять попытки подписать перспективного игрока каталонский гранд может уже следующим летом.

Напомним, Зидан видит в Лопесе замену для Модрича. | soccernews.ru