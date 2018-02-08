"Барселона" намерена побороться с "Реалом" за общую трансферную цель

Каталонская "Барселона" интересуется правым защитником "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолой.

Как информирует испанская пресса, в стане "сине-гранатовых" рассматривают вариант с приобретением 22-летнего бека басков, на которого также претендует мадридский "Реал". Трансферная стоимость Одриосолы оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Валенсии". | soccernews.ru