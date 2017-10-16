"Барселона" намерена поднять сумму отступных за своего ведущего защитника

Каталонская "Барселона" намерена продлить контракт со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" остались довольны прогрессом 23-летнего бека с момента его прибытия в 2016-м году в Испанию. Поэтому, чтобы избежать возможной потери француза, "Барса" планирует предложить ему подписать новое улучшенное для футболиста соглашение, согласно которому вырастет и клаусула за него, равная на сегодняшний день 60-ти миллионам евро.

Напомним, Роналдиньо высказался о своем уходе из "Барселоны". | soccernews.ru