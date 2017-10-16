"Барселона" намерена поднять сумму отступных за своего ведущего защитника

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" намерена поднять сумму отступных за своего ведущего защитникаКаталонская "Барселона" намерена продлить контракт со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" остались довольны прогрессом 23-летнего бека с момента его прибытия в 2016-м году в Испанию. Поэтому, чтобы избежать возможной потери француза, "Барса" планирует предложить ему подписать новое улучшенное для футболиста соглашение, согласно которому вырастет и клаусула за него, равная на сегодняшний день 60-ти миллионам евро.

Напомним, Роналдиньо высказался о своем уходе из "Барселоны". | soccernews.ru

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