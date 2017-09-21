"Барселона" намерена подписать Горетцку в следующем сезоне

Теги шалькебарселоналеон горетцка

"Барселона" намерена подписать Горетцку в следующем сезонеГлавный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде лично заинтересован в приобретении полузащитника "Шальке" Леона Горетцки.

Источник сообщает, что клуб попытается приобрести немца в следующем сезоне.

Действующее соглашение хавбека с "Шальке" рассчитано до лета 2018 года.

Читайте: Горетцка еще не определился со своим будущим: он намерен сделать выбор среди двух клубов | soccernews.ru

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