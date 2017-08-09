"Барселона" намерена подписать Коутиньо до конца недели
"Барселона" не оставляет попыток приобрести бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.
По сведениям издания, каталонский клуб надеется оформить трансфер игрока до 12 августа, чтобы он смог сыграть в первом матче за Суперкубок Испании против "Реала", который пройдет 13 августа.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 25-летнего бразильца 90 миллионов евро, но англичане не намерены с ним расставаться.
Не пропустите: "Ливерпуль" не собирается продавать Коутиньо. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА бережет силы, но побеждает на выезде "Тосно"
-
Зе Луиш забивает, "Спартак" переигрывает тульский "Арсенал"
-
Сенсация в Екатеринбурге: "Урал" отобрал очки у "Зенита"
-
"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро
-
"Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА
Лента новостей
-
Фурсенко: "Сделали правильный выбор, пригласив Манчини"
-
Исполнительный директор АПЛ: "Рад, что Неймара приобрел не наш клуб"
-
"Милан" - "Бетис" - 1:2 (обзор)
-
"Ливерпуль" отклонил второе предложение "Барселоны" по Коутиньо
-
Слуцкий: "Завершить карьеру игрока пришлось из-за дерева и кошки"
-
Каррера: "Возникли определенные ситуации, которые не позволили подписать Канунникова и Смолова"
-
"Милан" в товарищеском матче уступил "Бетису"
-
"Барселона" близка к расставанию с еще одним своим вингером
-
Джеррард высказался о возможном уходе Коутиньо
-
"Челси" намерен усилиться защитником из Ла Лиги
-
Дзюба отказался переходить в "Локомотив"
-
ПСЖ готов заплатить за Мбаппе требуемую "Монако" сумму
-
Эффенберг: "Не удивлюсь, если "Бавария" в течение 10-ти ближайших лет не выиграет Лигу Чемпионов"
-
Виллиан сравнил Моуринью и Конте
-
"Ростов" - "Динамо" - 1:0 (обзор)
-
"Спартак" потерял на длительный срок своего хавбека
-
"Барселона" рассматривает вариант с приобретением Асенсио
-
"Рубин" - "Локомотив" - 1:1 (обзор)
-
"Тосно" - ЦСКА - 1:2 (обзор)
-
"Ростов" минимально обыграл "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|14
|Саутгемптон
|0
|0
|15
|Сток Сити
|0
|0
|16
|Суонси Сити
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0