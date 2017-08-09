"Барселона" намерена подписать Коутиньо до конца недели

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"Барселона" намерена подписать Коутиньо до конца недели

"Барселона" не оставляет попыток приобрести бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб надеется оформить трансфер игрока до 12 августа, чтобы он смог сыграть в первом матче за Суперкубок Испании против "Реала", который пройдет 13 августа.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 25-летнего бразильца 90 миллионов евро, но англичане не намерены с ним расставаться.

Не пропустите: "Ливерпуль" не собирается продавать Коутиньо. | http://soccernews.ru

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