"Барселона" намерена подписать Коутиньо уже в январе по двум причинам

Каталонская "Барселона" намерена подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо уже в зимнее трансферное окно сразу по двум причинам.

Так, по информации El Mundo Deportivo, приобретение бразильца зимой позволит "сине-гранатовым" не только сэкономить средства на его переходе, так как после Чемпионата Мира в России его трансферная стоимость может существенно вырасти, но и избежать конкуренции со стороны других возможных претендентов на футболиста.

Напомним, СМИ назвали причину, по которой Коутиньо намерен покинуть "Ливерпуль" уже в январе. | soccernews.ru